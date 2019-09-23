РИАМО - 23 сен. Накануне в «Мособлгазе» прошел круглый стол, на котором представители малого и среднего бизнеса смогли задать свои вопросы профильным специалистам, мероприятие прошло в формате живого диалога, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

«В этом году более 500 участников бизнеса посетили встречи с предпринимателями. Мероприятия проходят в формате открытого диалога, что позволяет представителям бизнес-сообщества региона задать особо волнующие вопросы или озвучить существующие проблемы», – отметил глава «Мособлгаза» Дмитрий Голубков.

Одной из основных тем встречи стал вопрос технического подключения объекта, а также срок выполнения работ.

«C начала года около 50 производственных объектов малого и среднего бизнеса уже подключились к газораспределительной системе Московской области», - отметил Голубков.

На мероприятии был задан вопрос о присоединении объекта культурного наследия федерального значения. Также предпринимателей волновал вопрос изменения расхода газа. Всем участникам специалисты ответили персонально.

Подать заявку на технологическое присоединение (подключение газа) жители Московской области могут через «Личный кабинет» на сайте «Мособлгаза» или в одном из районных офисов.