РИАМО - 23 сен. В доме правительства Московской области прошло публичное обсуждение результатов правоприменительной практики Главгосстройнадзора региона за третий квартал 2019 года, председательствовал на мероприятии начальник Главного управления государственного строительного надзора региона Артур Гарибян, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Участники мероприятия заслушали доклады по правоприменительной практике по осуществлению государственного контроля (надзора) в области долевого строительства, по осуществлению государственного строительного надзора, а также по осуществлению надзора за эксплуатацией объектов повышенного уровня ответственности», - говорится в сообщении.

Мероприятие прошло в рамках внедрения в России новой целевой модели «Осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации». В нем поучаствовали представители подконтрольных Главгосстройнадзору Подмосковья организаций.

В рамках обсуждения презентовали аналитический обзор состояния дел по взысканию наложенных административных штрафов Главгосстройнадзором Подмосковья за 9 месяцев 2019 года. Кроме того, на вопросы участников мероприятия ответили сотрудники ведомства.