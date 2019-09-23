РИАМО – 23 сен. «Россети Московский регион» провели командно-штабные учения в Клину, энергетики отработали ликвидацию сбоя на ЛЭП, которая, по легенде, возникла из-за лесного пожара и неблагоприятных погодных условий, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики региона.

«По легенде КШУ, в результате неблагоприятных погодных условий и низового пожара в лесном массиве в охранной зоне ЛЭП произошел технологический сбой, который привел к автоматическому отключению нескольких воздушных линий различного класса напряжения. Были обесточены семь питающих центров, 899 трансформаторных подстанций, из них 492 абонентские, 142 населенных пункта с населением более 45 тысяч человек и 174 социально-значимых объекта», – говорится в сообщении.

Обесточение прямых абонентских фидеров РЖД не привело к сбою движения поездов Октябрьского направления на перегоне Москва – Клин, Клин – Солнечногорск. Питание контактной сети автоматически было переведено на резервные источники электроснабжения.

Энергетики отработали мобилизацию аварийно-восстановительных бригад, взаимодействие оперативно-диспетчерских служб северного филиала МОЭСК с дежурно-диспетчерскими службами городского округа Клин, органами государственной власти и местного самоуправления, территориальными подразделениями ГУ МЧС по Московской области.

Отрабатывался также порядок информационного взаимодействия электросетевых и сбытовых организаций.

Участникам учения показали спецтехнику, порядок действия ремонтных бригад Клинского РЭС по ликвидации возгорания в охранной зоне ЛЭП и снятию упавшего дерева с воздушной линии.

Заместитель министра энергетики Московской области Владимир Мельник отметил, что участники показали высокую степень готовности к действиям в условиях сложных погодных явлений.

Руководитель учений, главный инженер Северных электрических сетей Андрей Лагутин подчеркнул, что легенда учения была составлена с учетом уроков ледяных дождей 2010 и 2016 годов. Он добавил, что вопросы организации взаимодействия с органами исполнительной власти Московской области и местного самоуправления при восстановлении электроснабжения потребителей отработаны в полном объеме.