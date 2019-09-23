РИАМО – 23 сен. В Нижнем Новгороде завершился второй отборочный тур Международного молодежного фестиваля вокального искусства «Русский бас», по его итогам в финал прошел житель Раменского горокруга Подмосковья Александр Усманов, говорится в сообщении пресс-службы фестиваля.

«Фестиваль-конкурс «Русский бас» стартовал в июле 2019 года, и организаторы получили более 200 обращений от исполнителей-басов. Только 22 певца из разных стран прошли во второй отборочный тур, который состоялся в Нижнем Новгороде», – говорится в сообщении.

Жюри конкурса составили ведущие деятели культуры и искусства, а президентом фестиваля выступил Лев Лещенко. В число финалистов вошли представители России, Южной Кореи, Республики Беларусь и ДНР.

Александр Усманов из Подмосковья закончил ГИТИС, он является лауреатом премии президента РФ.

Фестиваль продолжится в Москве 20 октября. Мероприятие пройдет в концертном зале церковных соборов храма Христа Спасителя.

Международный молодежный фестиваль-конкурс вокального искусства «Русский бас» проводится при поддержке Фонда президентских грантов. Его учредителями выступают НКО «Культурный фонд Льва Лещенко» и Евразийский совет композиторов и музыкальных деятелей.