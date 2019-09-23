РИАМО - 23 сен. В Московской области жителям, входящим в льготные категории, в торговых сетях предоставляют специальные скидки по соцкартам, с сентября 2015 года по 1 сентября 2019 года по ним было пробито 346 миллионов чеков, а сумма скидки составила более 5 миллиардов рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Подмосковья.

Данную скидку предоставляют пенсионерам, ветеранам, многодетным семьям и прочим лицам, относящимся к льготным категориям, при предъявлении социальной карты Московской области (СКМО).

«В целях доступности социальных скидок для маломобильных граждан, не имеющих возможности самостоятельно посещать магазины, министерством достигнута договоренность со всеми торговыми сетями, участвующими в акции, предоставлять скидки социальным работникам при предъявлении служебного удостоверения и СКМО маломобильного гражданина, находящегося на надомном обслуживании», - сказал министр потребительского рынка и услуг Подмосковья Владимир Посаженников.

Гражданам, являющимся держателями социальной карты Московской области, предоставляются скидки от 5% до 10%. Однако в ряде торговых сетей предоставляются специальные предложения и дополнительные скидки по картам постоянного клиента, а также увеличиваются время предоставления скидки и ее размер.

Социальные скидки в Подмосковье предоставляются более чем в 4,1 тысячи магазинов 15 торговых сетей, в том числе «Ашане», «Глобусе», «Дикси», «Карусели», «Перекрестке», «Пятерочке», «Ленте», «Магните», «Магнолии», «О’Кей», Respect и МСПК.