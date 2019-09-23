РИАМО - 23 сен. В Подмосковье устранили более 22,5 тысяч ям во дворах, что составляет 98% от общего числа оцифрованных ям, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«Работа по устранению ям во дворах успешно продолжается. На сегодняшний день устранено 98% оцифрованных ям», - сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Всего в Московской области 12843 двора, из них проинспектировано 12839 (99,97%). Зарегистрировано ям без учета комплексного благоустройства дворовых территорий: 23072. Устранили 22541 яму – 98%.

В приоритете устраняются те ямы, по которым поступают обращения от жителей – в центр управления регионом, на портал «Добродел» и по другим каналам.

Ручные работы, которые проводят во время ямочного ремонта асфальта, выполняются путем разломки поврежденного участка отбойным молотком в рамках разметки, очистки разлома от скола и пыли, подготовки его к заливке и заливки битумом, укладки и разравнивания асфальтобетонной смеси и уплотнения покрытия.

Механизированная часть работ по текущему ремонту асфальтобетонных и плиточных покрытий, бортового камня выполняется с применением специализированных машин и механизмов.

Помимо стандартного ямочного ремонта, когда дефект устраняется точечно, во дворах Подмосковья выполняется ремонт с полной заменой участков покрытий. В этом случае срезается большой участок поврежденного старого слоя асфальта, и на его место укладывается новый. Такой вид ремонта повышает срок службы покрытия.