РИАМО – 23 сен. За период с 16 по 20 сентября специалисты Госжилинспекции Московской области в ходе мероприятий по региональному государственному жилищному надзору и лицензионному контролю выявили более 1,93 тысячи нарушений, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Помимо этого, по ранее заведенным делам за указанный период было наложено 274 штрафа на сумму в 5,5 миллиона рублей. Также за неделю было выдано 186 новых предписаний об устранении нарушений и составлено 194 протокола об административной ответственности.

«В течение прошедшей недели государственные жилищные инспекторы Московской области обследовали состояние фасадов и тепловых контуров в 1803 многоквартирных домах. Нарушения теплового контура обнаружены в 437 домах. Больше всего их расположено в Раменском городском округе (83)», – говорится в сообщении.

Специалисты также обнаружили в 275 многоквартирных домах локальные разрушения облицовки, трещины в штукатурке, повреждения несущих конструкций балконов и водосточных труб. Большая часть из них (71) располагаются в городском округе Щелково.