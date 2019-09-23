РИАМО – 23 сен. В подмосковном Серпухове приступили к съемкам военного сериала «Черное море», премьера сериала должна состояться в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

«Режиссером проекта является Сергей Щербин, участвовавший в создании популярной военной драмы «Сын отца народов» о судьбе сына Иосифа Сталина, а сценаристом – Игорь Тер-Карапетов, известный по работе над нашумевшим сериалом совместного производства России и Португалии «Мата Хари». Помимо Серпухова, съемки «Черного моря» пройдут также в Ростове-на-Дону, Таганроге и Москве», – говорится в сообщении.

В главных ролях: Павел Трубинер, Екатерина Вилкова, Юрий Цурило, Евгений Миллер, Виталий Кищенко, Анна Котова-Дерябина, Константин Адаев, Андрей Руденский, Виктор Проскурин.

Премьера картины назначена на 2020 год.