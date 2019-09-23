РИАМО – 23 сен. Врачам Морозовской детской больницы Москвы удалось спасти зрение 11-летнему мальчику, около двух месяцев назад ему в глаз попал металлический осколок, в результате чего он практически полностью утратил возможность видеть, зрение восстановилось на следующий день после операции, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения столицы.

Мальчик поступил в Морозовскую больницу из города Владимир с жалобами на потерю зрения – ребенку в глаз попал металлический осколок.

«На момент осмотра пациент практически полностью утратил зрительное восприятие и левым глазом мог видеть только 5% от нормы. При обследовании врачи диагностировали помутнение хрусталика и изменение стекловидного тела, возникшие вследствие травмы, которую ребенок скрывал около двух месяцев», – говорится в сообщении.

Металлический осколок попал подростку в левый глаз. Он пробил роговицу, задел край зрачка, разорвал радужку, прошел сквозь хрусталик и зафиксировался в сетчатке. Требовалось срочное хирургическое вмешательство.

«Мы сопоставили анатомические структуры и извлекли радужку из собственного хрусталика, имеющего сквозные дефекты. Затем удалили помутневший хрусталик и стекловидное тело, чья структура и прозрачность были нарушены из-за попадания крови. Далее очистили инородное тело от соединительных тканей, которыми оно обросло», – сказал врач-офтальмолог Морозовской ДГКБ Сабир Казиев.

Осколок извлекали предельно осторожно через уже имеющиеся дефекты. После был имплантирован искусственный хрусталик.

На следующий день после хирургического вмешательства зрение у ребенка полностью восстановилось. Через два дня он был выписан из больницы.

«По мнению врачей, несвоевременное обращение за медицинской помощью при подобных травмах может привести к безвозвратной потере зрения или даже потере глаза как органа. Ведь в большинстве случаев в результате ранения развивается инфекция, которая вызывает эндофтальмит – гнойное воспаление внутренних оболочек глазного яблока», – заключается в сообщении.