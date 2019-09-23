РИАМО - 23 сен. В рамках Дней культуры Москвы в странах Балтии в столице Латвии Риге открылась выставка «Золотая коллекция Московского зоопарка» — снимки редких видов, которых содержат в зоопарке российской столицы, выставлены в Рижском национальном зоосаде, говорится в сообщении пресс-службы Московского зоопарка.

«Золотая коллекция Московского зоопарка» - уникальная экспозиция, посвященная тем видам, сохранением которых занимается наш зоопарк. На фотографиях запечатлены представители фауны разных континентов. <…> Главная цель выставки заключается в том, чтобы привлечь внимание общественности к проблеме уязвимых видов, а также рассказать о той колоссальной работе по их сохранению, которую ведут наши специалисты», - говорится в сообщении.

Всего в Зоологическом саде Риги выставили 18 снимков. На торжественной церемонии открытия экспозиции присутствовали президент Московского зоопарка Владимир Спицин, директор зоосада Риги Ингмар Лидака, вице-мэр Риги Анна Владова, а также заместитель начальника управления по развитию международного сотрудничества департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Георгий Яковлев.

Зоосад Риги и Московский зоопарк связывают многие годы плодотворного сотрудничества и дружбы. В рамках церемонии открытия выставки между ними был подписан меморандум о взаимопонимании. Документ подразумевает реализацию совместных просветительных и природоохранных проектов, выставок, экологических акций, обмен опытом и наработками, а также взаимное пополнение коллекций.

За последние четыре года зоопарк Москвы расширил международные связи, подписав меморандумы с зоопарками Парижа, Лимы, Бангкока, Мехико, Токио, Лейпцига и Ташкента.