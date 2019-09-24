РИАМО - 24 сен. Во вторник, 24 сентября, в 16:00 в пресс-центре Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО) пройдет пресс-конференция на тему: «Итоги летней оздоровительной кампании 2019 года».

В мероприятии примут участие:

- министр социального развития Московской области Ирина Фаевская;

- член Общественной палаты Московской области Гузель Камаева;

- проректор по связям с общественностью Московского педагогического государственного университета, директор Института журналистики, коммуникации и медиаобразования, доктор педагогических наук Татьяна Владимирова;

- директор Государственного автономного учреждения социального обслуживания Московской области «Социально-оздоровительный центр «Лесная поляна» Дмитрий Еремейцев.

В ходе пресс-конференции планируется осветить следующие вопросы:

- Сколько детей из Подмосковья отдохнули в детских оздоровительных организациях региона? Сколько прошло смен в лагерях Черноморского побережья Краснодарского края и в Крыму?

- Сколько бюджетных средств было направлено на оздоровительную кампанию? Какие денежные средства предусмотрены в 2020 году?

- В регионе отдыхали дети из Иркутской области. Какая программа была для них организована?

- Как власти региона оценивают итоги этой оздоровительной кампании? Что планируется улучшить в 2020 году?

- Школа вожатых. Сколько вожатых было обучено в Подмосковье, каковы планы на 2020 год?

- Новые тематические смены по журналистике были проведены в детских лагерях. Какие дети в них участвовали? Как Общественная палата региона принимает участие в организации отдыха детей?

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