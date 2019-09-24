РИАМО - 24 сен. Во вторник, 24 сентября, в 16:00 в пресс-центре Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО) пройдет пресс-конференция на тему: «Итоги летней оздоровительной кампании 2019 года».
В мероприятии примут участие:
- министр социального развития Московской области Ирина Фаевская;
- член Общественной палаты Московской области Гузель Камаева;
- проректор по связям с общественностью Московского педагогического государственного университета, директор Института журналистики, коммуникации и медиаобразования, доктор педагогических наук Татьяна Владимирова;
- директор Государственного автономного учреждения социального обслуживания Московской области «Социально-оздоровительный центр «Лесная поляна» Дмитрий Еремейцев.
В ходе пресс-конференции планируется осветить следующие вопросы:
- Сколько детей из Подмосковья отдохнули в детских оздоровительных организациях региона? Сколько прошло смен в лагерях Черноморского побережья Краснодарского края и в Крыму?
- Сколько бюджетных средств было направлено на оздоровительную кампанию? Какие денежные средства предусмотрены в 2020 году?
- В регионе отдыхали дети из Иркутской области. Какая программа была для них организована?
- Как власти региона оценивают итоги этой оздоровительной кампании? Что планируется улучшить в 2020 году?
- Школа вожатых. Сколько вожатых было обучено в Подмосковье, каковы планы на 2020 год?
- Новые тематические смены по журналистике были проведены в детских лагерях. Какие дети в них участвовали? Как Общественная палата региона принимает участие в организации отдыха детей?
Пресс-центр РИАМО находится по адресу: г. Москва, 5-я Магистральная улица, д. 3, стр. 1 (м. «Полежаевская»).
Аккредитация: +7 (968) 766-21-18
Почта: m.dmitrieva@riamo.ru
Контактное лицо – Мария Дмитриева
Вход в РИАМО по паспортам или пресс-удостоверениям.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии