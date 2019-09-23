РИАМО - 23 сен. Владельцам подмосковной недвижимости рекомендуют тщательно проверять сведения в документах при постановке на кадастровый учет и регистрации прав на недвижимость, говорится в сообщении пресс-службы управления Росреестра по Московской области.

В случае обнаружения ошибок необходимо своевременно сообщить об этом в территориальные органы регистрации.

«Ошибки в сведениях, содержащихся в едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), могут быть техническими или реестровыми. В зависимости от характера неточности орган регистрации в течение трех-пяти дней внесет исправления в ЕГРН и уведомит об этом заинтересованных лиц», – говорится в сообщении.

Технические ошибки – это опечатки, грамматические или арифметические ошибки, которые могли допустить работники Росреестра в процессе внесения записей в ЕГРН. Самые распространенные технические ошибки – опечатки в фамилии, имени или отчестве правообладателей, адресе объекта недвижимости.

Исправление технических ошибок осуществляется по заявлению заинтересованного лица либо по решению органа регистрации прав, если несоответствия в записях ЕГРН будут выявлены сотрудниками Росреестра.

При этом такие исправления не должны повлечь за собой прекращение, возникновение или переход прав. Заявление об исправлении технической ошибки в записях ЕГРН можно подать через офис МФЦ, электронный сервис на официальном сайте Росреестра (rosreestr.ru) или направить почтовым отправлением.

Реестровые ошибки – это воспроизведенные в ЕГРН ошибки, содержащиеся в межевом плане, техническом плане, карте-плане территории или акте обследования, возникшие вследствие ошибки, допущенной лицом, выполнившим кадастровые работы.

Для исправления реестровой ошибки потребуется внести изменения в документ, содержавший ошибку, а также в характеристики объекта недвижимости. Пакет документов и заявление подаются через офис МФЦ, электронный сервис Росреестра или почтовое отправление). Кроме того, документы о наличии реестровых ошибок и содержащие необходимые для их исправления сведения могут поступить в Росреестр также в порядке межведомственного информационного взаимодействия без участия гражданина.

В случае, если исправление технической или реестровой ошибки влечет за собой прекращение, возникновение или переход зарегистрированного права собственности, ситуация может быть разрешена только в судебном порядке.