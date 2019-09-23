РИАМО – 23 сен. В понедельник в Подмосковье стартовала операция «Перевозчик», направленная на противодействие незаконной заготовке древесины и ее обороту, в рамках мероприятий проверят соблюдение правил рубки в лесах, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области.

Сотрудники лесхоза участвуют в операции совместно с представителями правоохранительных органов. Они проведут рейдовые мероприятия, в том числе на территории лесных насаждений.

«С 23 сентября проводится первый этап мероприятия. Сотрудники лесной охраны совместно с общественными лесными инспекторами, казачьими обществами и СМИ проводят дежурства на стационарных постах ДПС трасс федерального значения, где проверяют наличие у перевозчиков древесины сопроводительных документов и правильность их заполнения», – говорится в сообщении.