РИАМО – 23 сен. Восемь многоквартирных жилых домов на 1327 квартир ввели в эксплуатацию на минувшей неделе в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«За прошлую неделю в Московской области ввели в эксплуатацию 14 нежилых объектов общей площадью 53 тысячи квадратных метров и восемь жилых домов на 1327 квартир. Разрешения на строительство выданы 19 объектам площадью 46 тысяч квадратных метров и трем жилым домам на 557 квартир», − сказала министр жилищной политики региона Инна Федотова.

Министерство жилищной политики выдало разрешения на строительство: детского сада на 125 мест в Химках в микрорайоне Подрезково, храма в Зарайске в селе Протекино, ФАПа на 25 мест в Шатуре в поселке Северная Грива, объекта аграрно-промышленного комплекса в Истре вблизи деревни Дубровское, четырех складских комплексов и пяти производственных цехов.

Кроме того, началось строительство двух домов на 270 квартир в Красногорске в поселке Отрадное, дома на 233 квартиры в Богородском городском округе и дома на 54 квартиры в Бронницах.

Введены в эксплуатацию: поликлиника в Мытищах в деревне Погорелки, спортивно-туристический комплекс в Серпухове в поселке Данковское, картофелехранилище в Коломне в селе Непецинское, а также пять складских комплексов.

Разрешения на ввод в эксплуатацию получили: четыре жилых дома на 170 квартир в Ленинском городском округе в поселке Горки Ленинские, дом в Котельниках на 432 квартиры, два жилых дома в Мытищах на 462 квартиры по улице Тайнинская и в деревне Погорелки, дом на 263 квартиры в Долгопрудном в микрорайоне Центральный.