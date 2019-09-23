РИАМО - 23 сен. В столице вечером в понедельник образовались многокилометровые пробки, загруженность движения оценивается семь баллов из десяти, по данным сервиса «Яндекс.Пробки».

Крупные заторы наблюдаются практически по всему Садовому кольцу, на Третьем транспортном кольце, на севере, юго-востоке, западе и северо-западе МКАД.

Сильно загружены Ленинградское шоссе, проспекты Андропова, Ленинский и Вернадского, Мосфильмовская улица, ТТК в районе «Москва-Сити», Большая Филевская улица, Новорижское шоссе, проспект Мира.

После 20:00 загруженность дорог снизится до 5 баллов, после 21:00 до 3 баллов.