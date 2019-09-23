РИАМО - 23 сен. Профильный комитет Мособлдумы предложил ввести электронные сертификаты на получение технических средств реабилитации инвалидов, говорится в сообщении пресс-службы пресс-центра Мособлдумы.

Комитет Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики совместно с рабочей группой партийного проекта «Устойчивое развитие» провели экспертное совещание. Рабочая группа занимается изучением положительного опыта регионов РФ. Темой стало повышение качества жизни людей с ограниченными возможностями.

«Опыт Московской области, по мнению наших коллег, является одним из самых успешных. Мы добились хороших результатов по маршрутизации доступной среды», — сказал председатель комитета Андрей Голубев

Он отметил, что за кратчайший срок Подмосковье вошло в пятерку лучших регионов, где для людей с ограниченными возможностями здоровья создаются маршруты.

«Кроме этого, коллеги оценили наши усилия по принятию дополнительных законов, обеспечивающих права инвалидов. В частности, это документ, по которому был принят региональный перечень технических средств реабилитации. Также за счет бюджета области мы обеспечиваем 100%-ную потребность обеспечения путевками в санатории для детей-инвалидов», — добавил Голубев.

Комитет и уполномоченный по правам человека Московской области Екатерина Семенова предложили ввести электронного сертификата на получение технических средств реабилитации (ТСР). Вместо того, чтобы ждать, пока придет нужное ТСР, инвалид получает фиксированную сумму, на которую может сам приобрести то, что ему нужно. Также было предложение развернуть эту работу на площадке специальных электронных магазинов, чтобы гарантировать получение лицензированного, подходящего по всем параметрам ТСР.

На совещании речь шла и о создании специальных «доходных домов», чтобы предоставлять жилье инвалидам, которые стоят в очереди и нуждаются в улучшении жилищных условий.

«Наш комитет представил проект аренды рабочих мест. То есть работодатели, которые не могут обеспечить квотируемое место, смогут предоставить альтернативный вариант – арендовать его на специализированном предприятии для инвалидов», — отметил парламентарий.

Регион демонстрирует хорошие показатели в трудоустройстве инвалидов. На сегодняшний день 32% людей трудоспособного возраста, имеющие рабочую группу инвалидности, трудоустроены.

Все предложения были обобщены на площадке рабочей группы.