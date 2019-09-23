РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 23 сен. Пожарные и медики подмосковного Подольска в понедельник приняли участие в учениях по помощи пострадавшему в ДТП, которого зажало в загоревшемся автомобиле, сообщается в группе «Огнеборцы Подольска» в соцсети «ВКонтакте».

«23 сентября огнеборцы Подольского пожарно-спасательного гарнизона, спасатели поисково-спасательного отряда №17 Подольского ТУ ГКУ МО «Мособлпожспас» совместно с сотрудниками ГИБДД и скорой помощи отработали совместные действия при ликвидации последствий ДТП с пострадавшим. Ситуация выглядела вполне реалистично: в результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля оказался зажат в транспортном средстве, а машина загорелась», – говорится в сообщении.

Задача участников учений – всеми силами и средствами оказать первую медицинскую помощь и освободить пострадавшего из машины. Горящий автомобиль потушили, спасатели деблокировали пострадавшего из деформированного автомобиля и передали бригаде медиков. В учении были задействованы около 25 человек.