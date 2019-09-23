РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 23 сен. Администрация подмосковных Люберец призвала жителей округа не оставлять домашних животных на дачах после окончания сезона.

«Уважаемые жители и гости города, пожалуйста, не оставляйте своих четвероногих любимцев на даче после окончания дачного сезона», – сообщается в Instagram-аккаунте администрации.

Сначала брошенные на даче кошки и собаки страдают лишь от голода, но если им «посчастливилось» выжить в первые недели одиночества, к их страданиям добавляется еще и холод.

Собаки в целях сохранения своих жизней способны срываться с привязи, выбегать за пределы дачных участков и сбиваться в стаи, после чего возможны нападения на людей.