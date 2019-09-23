РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 23 сен. В ДК Подольска 12 октября пройдут фестиваль «Рок в защиту животных», выставка-пристройство подопечных общества защиты животных «ЗооЩит» и сбор кормов, сообщается в группе «Общество защиты животных «ЗооЩит» в соцсети «ВКонтакте».

«12 октября в ДК «Молодежный» в Подольске состоится международный фестиваль «Рок в защиту животных». Для гостей мероприятия пройдет концерт с участием лучших городских рок-коллективов, викторина и лотерея. Вход на фестиваль свободный. Ну и, конечно, мы будем безмерно благодарны нашим гостям за привезенный корм, медикаменты и различную амуницию для наших подопечных», – говорится в сообщении.

В рамках фестиваля выступят семь творческих коллективов, пройдет выставка-пристройство подопечных «ЗооЩит» на проекторе, сбор кормов для питомцев, будет работать детский уголок с аниматором.

Проходить мероприятие будет по адресу: улица Почтовая, дом №8. Начало фестиваля в 17:00.