РИАМО - 23 сен. На севере Москвы потушили пожар в цельнометаллическом ангаре, спасателям пришлось эвакуировать людей, информация о пострадавших не поступала, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по столице.

Пожар произошел по адресу: улица Ижорская, дом 5. Загорелся цельнометаллический ангар. В 18:36 возгорание локализовали на площади 300 квадратных метров

«В 18:55 пожар ликвидирован. По результатам замеров проб воздуха, проведенных на месте пожара, превышения предельно-допустимых концентраций вредных веществ в воздухе не зафиксировано», — говорится в сообщении.

В целях безопасности из горящего здания вывели 12 человек, еще 70 человек были выведены из соседних зданий.