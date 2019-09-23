РИАМО – 23 сен. Потребительские цены на бензин в России увеличились в среднем на 0,2% в августе по данным Росстата, сообщает Федеральное агентство новостей.

В материалах Росстата говорится, что производители бензина в августе снизили цены на 8,7%.

«С начала 2019 года розничные цены на топливо увеличились на 1,7%, а цены производителей уменьшились на 13,8%. Специалисты подчеркивают, что в августе прошлого года потребительские цены на бензин в среднем по РФ превышали цены производителей в 1,9 раза, а в 2019 году — в 2,3 раза», — говорится в сообщении.

В 30 регионах страны цены на бензин выросли на 0,3%. В Камчатском крае цена увеличилась на 1%, в Бурятии и Орловской области на 0,8% и 0,7% соответственно. В Тыве и Красноярском крае цены, напротив, снизились на 0,9% и 0,8% соответственно.

В Москве водители в августе стали платить за бензин больше на 0,2%, а в Санкт-Петербурге — на 0,1%.