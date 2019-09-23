РИАМО - 23 сен. На севере Москвы локализовали пожар в цельнометаллическом ангаре, информация о пострадавших не поступала, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по столице.

Пожар произошел по адресу: улица Ижорская, дом 5.

«По прибытию пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит загорание цельнометаллического ангара. Принятыми мерами в 18:36 пожар был локализован на площади 300 квадратных метров», — говорится в сообщении.

По результатам замеров проб воздуха, проведенных на месте пожара, превышения предельно-допустимых концентраций вредных веществ в воздухе не зафиксировано.