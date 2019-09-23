РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 23 сен. Сотрудники правоохранительных органов подмосковных Люберец в понедельник продемонстрировали учащимся школы фильм «Наркотики. Секреты манипуляции», рассказывающий о проблеме наркотизации молодежи, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Люберецкое».

Сотрудники полиции МУ МВД России «Люберецкое» совместно с членом общественного совета при МУ МВД Андреем Губановым, а также руководителем общественной организации «Общее дело» Ярославом Ковалевским провели акцию «Здоровая Россия – общее дело!» для учащихся школы №28 Люберец.

«В ходе занятия ученикам был продемонстрирован видеофильм под названием «Наркотики. Секреты манипуляции», посвященный проблеме наркотизации молодежи, рассказывающий об алгоритмах вовлечения подростков в наркоманию, о пагубности воздействия психоактивных веществ на физическое и психическое здоровье человека. Ребята внимательно смотрели видеоролики, вступали в дискуссию, задавали возникшие вопросы», – говорится в сообщении.

Полицейские обратили внимание на положения соответствующих статей уголовного и административного законодательства, предусматривающих наказание за правонарушения в сфере незаконного оборота наркотиков. Андрей Губанов призвал ребят соблюдать правила поведения на улице и в быту, быть осторожными во время использования интернета.

В завершение мероприятия Ярослав Ковалевский рекомендовал ребятам не иметь вредных привычек, избегать плохих компаний, больше заниматься спортом, вести здоровый образ жизни и хорошо учиться.