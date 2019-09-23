РИАМО - 23 сен. В подмосковном Солнечногорске стены трансформаторной подстанции украсило граффити с известным русским ученым Дмитрием Менделеевым, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Новый арт-объект расположен вблизи ДК «Метролог». Автором рисунка стал Юрий Макарян. Он уже принимал участие в создании граффити с Александром Блоком во дворе дома по улице Баранова, а также один изобразил Михаила Лермонтова на Советской площади. Теперь в копилке художника еще одна работа – портрет Дмитрия Менделеева.

«Такой опыт очень полезен для меня. Как любитель, граффити я рисую очень давно. Но как профессионал работаю только первый год. В моих планах – создание в Солнечногорске школы для ребят, где мы вместе будет изучать граффити, а также попробуем создать масштабный совместный проект», – сказал Макарян.

Граффити уже становится отличительной чертой каждого территориального управления.