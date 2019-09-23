РИАМО – 23 сен. Первый канал прокомментировал возвращение Александра Друзя в интеллектуальное шоу «Что? Где? Когда?» после скандала с подкупом, передает Федеральное агентство новостей.

На канале отметили, что право принимать решение остается за руководством программы «Что? Где? Когда?».

«Мы с глубоким уважением относимся к создателям «Что? Где? Когда?» и во всем, что касается жизни клуба, оставляем право принятия решения за ними», – отреагировали на Первом канале на возвращение интеллектуала в игру.

В начале года главный редактор программы «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер сообщил, что Александр Друзь пытался его подкупить. По словам Бера, интеллектуал хотел выиграть главный приз программы и предложил главному редактору заранее сообщить все вопросы викторины в обмен на долю в выигрыше.

Друзь утверждал обратное – якобы сделку с вопросами за деньги ему предложил Бер. Магистр был отстранен от участия в «Что? Где? Когда?» на неопределенный срок в связи обвинениями в мошенничестве.

64-летний Александр Друзь является шестикратным обладателем приза «Хрустальная Сова», обладателем приза «Бриллиантовая сова» и магистром игры «Что? Где? Когда?». Он единственный из знатоков, кто без пауз принимал участие в играх телевизионного клуба с 1981 года.