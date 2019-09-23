РИАМО - 23 сен. На северы Москве в районе Западное Дегунино на складе в одном из ангаров произошло загорание конструкций, площадь возгорания составила 300 квадратных метров, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по столице.

«Пожар произошел на улице Ижорская, дом 5, в цельнометаллическом ангаре. Площадь загорания составляет 300 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала», - сказал собеседник агенства.

По предварительной информации, в ангаре происходит загорание металлических конструкций.

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