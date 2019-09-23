РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 23 сен. В Подольске задержали уроженца республики ближнего зарубежья по подозрению в обмане жителя округа на 15 тысяч рублей, приезжий взял деньги за строительные работы и не выполнил их, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть Климовского отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 43-летнего местного жителя о том, что неизвестный, пообещав оказать содействие в строительных работах на садовом участке в одном из СНТ микрорайона Климовск, взял денежные средства в размере 15 тысяч рублей и скрылся.

«Сотрудниками отдела уголовного розыска УМВД России по Подольску в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий был установлен и задержан 28-летний уроженец одной из республик ближнего зарубежья. По данному факту следственным управлением УМВД России по Подольску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество», – говорится в сообщении.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.