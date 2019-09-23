РИАМО – 23 сен. Социальная сеть «Одноклассники» проведет эксклюзивную для России премьеру мультсериала, снятого по мотивам легендарных «Звездных войн», передает Федеральное агентство новостей.

Первый эпизод покажут уже во вторник, 24 сентября, в 11:00 по московскому времени. Анимационные видеоролики пользователи смогут посмотреть на официальной странице «Звездных войн» в соцсети.

«Всего в группе будет опубликовано 15 серий Star Wars Roll Out. В эпизодах появятся дроид BB-8, Рэй, Хан Соло со своим другом Чубаккой и пиратка Маз Каната», – говорится в сообщении.

Ранее пользователи смогли посмотреть в ОК «Звездные Войны: Моменты», «Звездные Войны: Галактика приключений», «Звездные Войны: Занятные факты».