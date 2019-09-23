РИАМО - 23 сен. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса общей площадью почти 7,3 тысячи квадратных метров завершили в подмосковном Солнечногорске, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«На улице Красная в Северо-Западном микрорайоне городского округа Солнечногорск завершилось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Объекту выдано заключение о соответствии проектной документации (ЗОС)», – говорится в сообщении.

В здании общей площадью 7239 квадратных метров разместился универсальный спортивный зал, современный плавательный бассейн на пять дорожек, а также реабилитационный бассейн для малышей и спортсменов с ограниченными возможностями здоровья.

Комплекс полностью доступен для маломобильных групп населения и оборудован элементами губернаторской программы «Доступная среда».

Кроме того, здесь расположены центр тестирования ГТО, несколько залов, в которых планируется проведение учебно-тренировочных сборов спортивных команд Московской области. На прилегающей территории располагается автостоянка для посетителей комплекса.