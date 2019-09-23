РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 23 сен. Стали известны победители и призеры турнира по быстрым шахматам, приуроченного ко Дню города в Подольске, сообщается в группе «МУ СШ «Пахра» в соцсети «ВКонтакте».

В Подольске 22 сентября завершился открытый турнир по быстрым шахматам, посвященный Дню города, который проходил в спортшколе «Пахра».

«По итогам турнира победил Наумов Леонид, второе место занял Трифон Златомир, а третье – Всеволод Ниценко. В категории «Девочки и девушки» победила Таисия Чепанова, второе место заняла Арина Архангельская, а третье получила Элина Борисова. В категории «Дети 2010 года рождения и младше» победил Роман Рыбкин, второе место получил Левон Баберцян, третье – Григорий Бабенко», – говорится в сообщении.

В категории «Спортсмены 2008-2009 годов рождения» победил Евгений Кривоносов, серебро получил Михаил Сорокин. В категории «Спортсмены 2006-2007 годов рождения» выиграл Георгий Сухарев, второе место занял Алексей Шугалин, третье – Максим Невров.