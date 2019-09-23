РИАМО - 23 сен. В Подмосковье более 150 компаний стали получателями налоговых льгот для инвестпроектов в 2019 году, благодаря этим проектам планируется создать новые рабочие места, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

По словам заместителя председателя правительства Подмосковья Вадима Хромова, общий объем инвестиций по инвестпроектам компаний, получающих льготы, составит свыше 90 миллиардов рублей, в ходе их реализации будет создано около 6 тысяч новых высокопроизводительных рабочих мест.

«Мы ожидаем, что 2019 год будет для нас более эффективным по количеству привлеченных инвесторов и созданных рабочих мест, чем предыдущие годы. Для сравнения, если мы говорим только о налоговых льготах для промышленных предприятий, то в прошлом году получателями поддержки от правительства было создано всего 990 рабочих мест и проинвестировано 26,8 миллиарда рублей», — сказал Хромов.

За первое полугодие 2019 года в регионе фактически проинвестировано 32,8 миллиарда рублей, и создано 1132 новых рабочих места.

«Мы не останавливаемся на достигнутом, правительство Московской области расширяет меры поддержки: на территории региона начал действовать новый механизм - инвестиционный налоговый вычет, который позволит компаниям уменьшить начисленный налог на прибыль на величину инвестиционных затрат в оборудование», — заключил Хромов.