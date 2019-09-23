РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 23 сен. Спортсмен из подмосковных Люберец Денис Шпигель 28 и 29 сентября выступит на чемпионате Центрального федерального округа по бодибилдингу в Дзержинском, сообщила «РИАМО в Люберцах» член правления «РосМолСпорт Московской области» Ирена Немцова.

«В Дзержинском 28 и 29 сентября состоится Открытый чемпионат ЦФО по бодибилдингу, фитнесу, бодифитнесу, фитнес-бикини и пляжному бодибилдингу. В данном мероприятии от «РосМолСпорт» в двух категориях: «Классический бодибилдинг» и «Мужчины-ветераны» выступит люберецкий спортсмен Денис Шпигель», – сказала Немцова.

Чемпионат пройдет во Дворце культуры «Энергетик» по адресу: Дзержинский, улица Ленина, дом №3. Он посвящен 20-летию Федерации бодибилдинга Московской области.