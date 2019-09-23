РИАМО - 23 сен. Со старта прививочной кампании в Московской области вакцинацию от гриппа прошли порядка 400 тысяч человек, в том числе почти 150 тысяч детей, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

Грипп опасен, в первую очередь, развитием осложнений. В группу риска входят люди с хроническими заболеваниями, беременные женщины, дети и лица старшего возраста.

«В этом году мы планируем привить от гриппа более 3,6 миллиона жителей Подмосковья, из них около 1 миллиона — дети. В наши поликлиники закуплены современные вакцины от гриппа «Совигрипп» и «Гриппол плюс». Важно, что процедура не займет более 10-15 минут», - отметила министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова.

Для прохождения вакцинации нужно обратиться в поликлинику, к которой вы прикреплены. Терапевт или педиатр проведет осмотр на предмет отсутствия противопоказаний и направит на прививку.