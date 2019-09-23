РИАМО – 23 сен. Специалисты Сколтеха смогли разработать метод, подавляющий вирусы гриппа, простого герпеса (ВПГ), иммунодефицита человека (ВИЧ) и цитомегаловируса (ЦМВ), сообщает Федеральное агентство новостей.

Руководил исследованиями профессор Павел Трошин. Ученые смогли выявить новую реакцию для производных фуллеренов, которую окрестили «обращенной реакцией Арбузова».

«Наша последняя работа посвящена синтезу высокоэффективных ингибиторов опасных вирусных инфекций, таких как ВИЧ, различные разновидности гриппа, вирус простого герпеса и цитомегаловирус, с использованием производных фуллеренов в качестве многофункциональной платформы», — сказала аспирант Сколтеха Ольга Краева.

Новая реакция позволяет проводить тонкую настройку противовирусных свойств новых соединений, а также определять важнейшие корреляции структуры соединений с их противовирусной активностью.

Недоступные ранее растворимые в воде производные фуллерены обладают высокой противовирусной активностью.

На основе исследований ученые смогут создать эффективные противовирусные препараты, которые будут подавлять резистентные линии вирусов и будут способствовать борьбе с неизлечимыми в настоящее время инфекциями.