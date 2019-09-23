РИАМО - 23 сен. Инспекторы эконадзора провели ночной рейд в Раменском городском округе и обнаружили возгорание мусора на территории бывшего предприятия по перегрузке отходов, возгорание оперативно ликвидировали, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Местные жители ранее несколько раз жаловались на сжигание отходов.

«В результате проверки установлено, что на земельном участке, расположенном на Сафоновском шоссе, произошло возгорание накопленных коммунальных отходов. Ранее здесь работало предприятие по перегрузке отходов ООО «Спецальянс». После обращения Минэкологии администрация городского округа организовала ликвидацию тления мусора», — говорится в сообщении.

Кроме того, установлено, что источниками неприятных запахов могли стать площадки еще двух раменских компаний, которые занимаются утилизацией. Все они входят в список предприятий, контроль за которыми осуществляет МинЖКХ. Планируется провести административные расследования. Ситуация в Раменском остается на контроле двух министерств — ЖКХ и экологии.

«Практика показывает, что источниками запахов, помимо тлеющих навалов мусора, могут быть печи, работающие на дровах или на жидком топливе. Недавно мы столкнулись с аналогичной ситуацией в Мытищах», — отметил заместитель министра экологии и природопользования Московской области Вадим Воронцов.

Он добавил, что в ходе рейдовых проверок нарушителей оштрафовали на общую сумму более 600 тысяч рублей. В итоге 13 собственников либо демонтировали старое печное оборудование, либо перевели его на газ.

«Параллельно подготовлены документы об изъятии шести земельных участков, где происходили нарушения. Не сомневаюсь, что сможем добиться нормализации обстановки и в Раменском», — добавил Воронцов.