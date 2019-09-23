РИАМО - 23 сен. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вошел в число лидеров рейтинга цитируемости губернаторов-блогеров в августе 2019 года, он занял четвертое место, говорится в сообщении пресс-службы компании «Медиалогия».

«В рейтинг-лист вошли действующие на период исследования главы регионов РФ, которые ведут собственные блоги. Для построения рейтинга учитывалась цитируемость блогов губернаторов в СМИ», — говорится в сообщении.

СМИ цитировали пост Воробьева, в котором он поблагодарил пилотов приземлившегося в кукурузном поле самолета «Уральских авиалиний» за спасенные жизни.

В числе лидеров рейтинга также глава Чечни Рамзан Кадыров, мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 51 тысячи источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.