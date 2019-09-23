РИАМО - 23 сен. Досрочная подача тепла в жилые дома подмосковного Реутова началась с понедельника в связи с резким похолоданием, сообщил Реутовскому информагентству глава городского округа Станислав Каторов.

«С сегодняшнего дня (23 сентября – ред.) досрочно приступаем к подаче тепла в жилые дома Реутова. В связи с резким похолоданием с 23 сентября жилые дома будут поэтапно подключаться к централизованному теплоснабжению. В первую очередь, подача тепла осуществляется на объекты социальной сферы: в детские сады, школы, медицинские учреждения», – сказал Каторов.

Он добавил, что все работы ведутся в непрерывном режиме и направлены на скорейшее обеспечение теплом всех объектов городского округа.

«Прошу с пониманием отнестись к этому процессу. По всем вопросам вы можете обращаться в муниципальную Единую диспетчерскую службу по круглосуточному многоканальному телефону: 8(495)777-60-00, на сайт www.eds-reutov.ru или через мобильное приложение «ЕДС Реутов», – подчеркнул градоначальник.

Традиционно, в соответствии с действующими нормативами отопительный сезон начинается при среднесуточной температуре наружного воздуха ниже 8 градусов в течение пяти дней.