РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 23 сен. Подрядчик приступил к утеплению фасадов трех многоквартирных домов в поселке Кузнечики подмосковного Подольска, сообщил начальник теротдела «Дубровицкий» Валерий Боярко.

В поселке Кузнечики в рамках программы капитального ремонта общедомового имущества продолжаются работы по утеплению фасадов многоквартирных домов.

«В настоящее время работы выполняются на домах №№1, 2, 5. Работы выполняет компания ООО «Комтех», – написал Боярко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он добавил, что также в настоящее время проводятся работы по капремонту кровли в доме №69 поселка Дубровицы.