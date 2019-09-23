РИАМО - 23 сен. В подмосковном торговом центре сотрудники Росгвардии задержали нечестного покупателя, который заменил ценники на товарах на более дешевые, говорится в сообщении пресс-службы Росгвардии по Московской области.

Экипаж группы задержания Ленинского отдела вневедомственной охраны выехал по сигналу «Тревога» на охраняемый торговый центр, расположенный на 24-м километре МКАД. Согласно данным открытых источников, по указанному адресу расположен ТРЦ Vegas.

«Сотрудники выяснили, что один из покупателей переклеил на строительные перчатки, очки и сверла штрихкоды другой продукции, которая стоила значительно дешевле. Кассир магазина заметила несоответствие товара ценнику, который пытался оплатить мужчина, и нажала тревожную кнопку», – говорится в сообщении.

Правоохранители задержали и доставили злоумышленника в отдел полиции – им оказался 36-летний ранее не судимый житель Луховиц. Сумма ущерба в настоящий момент уточняется, проводится проверка.