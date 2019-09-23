РИАМО - 23 сен. За прошедшую неделю застройщики устранили 246 нарушений на стройках Московской области, в том числе 159 нарушений строительных норм и правил, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Подмосковья.

Инспекторский состав ведомства по итогам проверок за неделю на строящихся объектах выявил 292 нарушения требований градостроительного законодательства и нормативных документов в области строительства.

«На территории региона за неделю по предписаниям инспекторов устранено 159 нарушений строительных норм и правил. Приведено в порядок 32 строительных площадки, устранено 28 нарушений порядка ведения исполнительной документации, оформлена разрешительная документация на два объекта, а также устранено 25 иных нарушений», – сказал начальник регионального Главгосстройнадзора Артур Гарибян.

За неделю инспекторским составом ведомства проведено 195 проверок строящихся объектов, заключил он.