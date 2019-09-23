РИАМО - 23 сен. Работники подмосковных МФЦ присоединились к экологической акции «Наш лес. Посади свое дерево», которая прошла во всех муниципалитетах Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ Московской области «МО МФЦ».

«Сотрудники многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг не остались равнодушны и также присоединились к акции. Специалисты и руководители центров «Мои документы» из Лыткарина, Рузы, Ликино-Дулева, Одинцова, Солнечногорска и многих других приняли участие в высадке деревьев на территории Подмосковья», — говорится в сообщении.

Акция «Наш лес. Посади свое дерево» проходит в регионе ежегодно для восстановления леса малой родины. За шесть лет в акции приняли участие 1,65 миллиона активных жителей региона. В минувшую субботу на участках общей площадью 556 гектаров по всей области было высажено свыше 700 тысяч сеянцев и саженцев липы, рябины, боярышника, сирени, жасмина и хвойных растений.