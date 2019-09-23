РИАМО - 23 сен. Рядом со станцией метро «Лефортово» Большой кольцевой линии метро появится зеленая зона, на территории посадят около 1,8 тысячи деревьев и кустарников, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Проект благоустройства развития территории около строящейся станции метро «Лефортово» предполагает благоустройство земельного участка площадью более 2,5 гектаров. Здесь планируется уложить более 15,2 тысячи квадратных метров газонов, создать 1,4 тысячи квадратных метров цветников, а также высадить 240 деревьев и более 1,5 тысяч кустарников», - рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Аллеи будут вымощены гранитом. Здесь установят 250 лавочек, декоративные сооружения, сделают удобные дорожки для пешеходов и велосипедистов.

По словам Хуснуллина, сейчас при проведении строительных работ обязательно нужно прорабатывать возможность благоустройства и развития сопредельных территорий и участков.

Он также сообщил, что станция готова на две трети. Уже ведутся сложнейшие архитектурно-отделочные работы. В понедельник объект осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин.

Строительство станций «Лефортово» и «Авиамоторная» Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро планируется завершить до конца 2019 года.