РИАМО - 23 сен. Тросовое ограждение в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий появится на 54-х километрах региональной сети дорог Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В настоящее время установлено свыше 15 километров тросовых ограждений. Большая часть работ выполнена в Сергиево-Посадском городском округе на восьми участках дорог М-8 Холмогоры – Сергиев Посад и Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск – Череповец.

«В этом году ограждения будут установлены на 54-х километрах дорог регионального значения в 14 муниципальных образованиях. Тросовое осевое ограждение разделяет потоки и предотвращает выезд автомобилей на полосу встречного движения. В первую очередь такие ограждения устанавливаются на наиболее аварийно-опасных участках дорог, с целью предотвращения лобовых столкновений», – сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

Наибольший объем работ выполнят в Домодедове на Каширском шоссе, где установят 16,5 километров ограждений, в Истре и Красногорске на Волоколамском шоссе обустроят свыше 8 километров, на дорогах М-5 «Урал» – Коломна – М-5 «Урал» – 7,3 километра.

Тросовые ограждения также установят в Подольске на дорогах Подольск – А-101 – Москва – Малоярославец – Рославль и М-2 «Крым» – Павловское; на участках дороги А-104 Москва – Дмитров – Дубна – Дмитров – МБК» в Дмитровском городском округе.

Кроме того, ограждения данного типа разместят на Старосимферопольском шоссе в городских округах Чехов и Серпухов; по улице Мира, на Олимпийском проспекте и Пироговском шоссе в Мытищах; по улице Ленина и на дороге Лобня – аэропорт Шереметьево в Лобне. Завершить работы планируется до конца текущего года.

Комплекс мер по повышению безопасности на дорогах Подмосковья ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В 2018 году на региональных дорогах установили 215 километров тросовых и металлических ограждений.

Для повышения безопасности дорожного движения в 2019 году на региональных дорогах Подмосковья также будет обустроено свыше 240 километров новых тротуаров, установлено порядка 260 километров металлических барьерных ограждений и около 50 тысяч сигнальных столбиков.