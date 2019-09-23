РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 23 сен. В понедельник вечером на улице Смирновская подмосковных Люберец образовалась пробка длиной два километра, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

По данным сервиса, движение затруднено на улице Смирновская в сторону Октябрьского проспекта. Длина затора составляет два километра. Пробка начинается возле пересечения с Дзержинским шоссе в Котельниках и продолжается до пересечения с Октябрьским проспектом Люберец. Этот участок можно проехать за 25 минут.

Также пробки образовались на Новоегорьевском, Новорязанском и Быковском шоссе. Заторы отмечаются на Котельническом проезде, улицах Хлебозаводская, Волковская, Кирова, Инициативная. Небольшие трудности в движении есть на улицах Попова, Митрофанова, Электрификации.