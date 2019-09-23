РИАМО - 23 сен. Свыше 7 тысяч москвичей и гостей столицы посетили финал первой спартакиады промышленников «Моспром», говорится в сообщении пресс-службы департамента инвестиционной политики и предпринимательства Москвы.

На территории московского спортивного комплекса «Лужники» 21 сентября состоялся финал первой столичной спартакиады «Моспром». В финале команды соревновались в шести видах спорта, таких как легкая атлетика, волейбол, мини-футбол, стритбол, настольный теннис и шахматы.

«Первая спартакиада «Моспром» стала главным спортивным событием лета для московских промышленников. А ее финал – настоящим праздником для москвичей и гостей столицы. Поддержать финалистов спартакиады пришли более 7 тысяч горожан. Учитывая интерес к этому мероприятию, мы планируем сделать его традиционным и привлечь к участию еще больше команд от предприятий и вузов», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В завершении спартакиады для зрителей и участников на главной сцене прошел праздничный концерт с участием диджеев и звезд шоу-бизнеса, таких как Тимати, Елена Темникова, Тима Белорусских, T-Killah, Звонкий, Artik & Asti, Нюша и Бьянка.

Отборочные туры первой спартакиады «Моспром» стартовали 1 июня и завершились 27 июля 2019 года. В соревнованиях столичных промышленников приняли участие порядка 100 предприятий и 14 профильных вузов столицы Москвы, в общей сложности около 3 тысяч человек.