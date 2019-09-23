РИАМО - 23 сен. В столичном районе Хорошево-Мневники завершилось строительство храмового комплекса в честь святого великомученика Дмитрия Солунского, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики Москвы.

Строительство храмового комплекса велось в рамках программы строительства православных храмов в столице. Комплекс включает в себя два храма, нижний и верхний, рядом с ним на территории располагается двухэтажный дом причта с хозяйственным блоком. Территория храмового комплекса составляет 2,8 тысячи квадратных метров, храм способен вместить до тысячи прихожан.

«Храм в честь Дмитрия Солунского является одним из самых величественных строящихся церквей столицы и будет представлять собой духовно-просветительский центр для всего района», – подчеркнул руководитель департамента градостроительной политики города Сергей Левкин.

Храм возводился по индивидуальному проекту и представляет архитектурный синтез новгородской и звенигородской школ зодчества в сочетании с модерном. Храм способен вместить более тысячи прихожан. На месте снесенных гаражей обустроен сквер с фонтаном, появилась удобная детская площадка, зона для прогулок и парковка. В результате получилась красивая, комфортная рекреационная зона, которая станет центром притяжения для жителей всего округа.

Программа строительства православных храмов реализуется полностью на пожертвования. Для сбора средств создан благотворительный фонд «Поддержки строительства храмов города Москвы», сопредседателями попечительского совета которого являются мэр Москвы Сергей Собянин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл.