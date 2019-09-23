РИАМО - 23 сен. Мособлдума рассмотрит на ближайшем заседании законопроект, согласно которому Видное может стать городом областного подчинения, с начала 2019 года в областное подчинение уже вошли 12 городов и один поселок городского типа, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

Инициативу совета депутатов Ленинского муниципального района об объединении семи поселений в единый городской округ Мособлдума поддержала в июне. Были объединены территории городских поселений Видное, Горки Ленинские, сельских поселений Булатниковское, Володарское, Молоковское, Развилковское.

«На ближайшем заседании парламента 26 сентября планируется рассмотреть законопроект, согласно которому планируется отнести Видное к категории города областного подчинения», — говорится в сообщении.

С начала года в областное подчинение вошли города: Одинцово, Лосино-Петровский, Солнечногорск, Ступино, Талдом, Серпухов, Щелково, Сергиев Посад, Воскресенск, Раменское, Волоколамск, Пушкино. Рабочий поселок Лотошино также был отнесен к категории поселка городского типа областного подчинения.