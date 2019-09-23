РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 сен. В нынешнем году в подмосковные Люберцы приехали работать более 200 педагогов из различных регионов России, сообщила начальник управления образованием администрации горокруга Виктория Бунтина.

В понедельник в лицее на улице Камова в Люберцах прошла встреча молодых педагогов, которые начали работать в муниципалитете в 2019 году для определения задач на новый учебный год. В ней приняли участие депутат Госдумы РФ Лидия Антонова.

«В Люберцы на работу из других регионов в 2019 году прибыло 206 педагогов. Мы активно привлекаем молодых преподавателей в наши образовательные учреждения», – сказала Бунтина.

По ее словам, в городском округе функционируют 94 муниципальных учреждения образования.

В рамках встречи директор Центра общего и дополнительного образования Института образования НИУ ВШЭ Сергей Косарецкий разъяснил педагогам принципы работы эффективной школы. Он отметил, что это школа, которая может обеспечивать повышение жизненных шансов всем свои ученикам.

Также на встрече определили критерии эффективности школ и методов преподавания.