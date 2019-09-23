РИАМО - 23 сен. Жители Московской области могут в режиме онлайн воспользоваться «Калькулятором коммунальных платежей», сервис расположен в мобильном приложении портала «Добродел», говорится в сообщении пресс-службы министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

Сервис предназначен для примерного расчета платы граждан за коммунальные услуги, исходя из данных о тарифах и нормативах потребления коммунальных услуг в Подмосковье.

«Для того чтобы воспользоваться сервисом, необходимо авторизоваться в мобильном приложении портала «Добродел». В разделе «Калькулятор ЖКУ» будет предложено выбрать муниципальное образование и заполнить параметры расчета (период, условия проживания и данные по коммунальным услугам)», — говорится в сообщении.

Если итоговый расчет не будет соответствовать сумме, начисленной исполнителем коммунальных услуг в платежном документе, то заявитель сможет подать сообщение по данной проблеме на портал «Добродел».

Жалоба поступит в профильные ведомства органов исполнительной власти Московской области по тематике «Ошибки в начислении платы за коммунальные услуги», и в течение восьми рабочих дней заявитель получит ответ.

Результаты расчета калькулятора носят информационный характер и не являются платежным документом.