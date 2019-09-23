РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 23 сен. Подольский авиамоделист Александр Клочков стал победителем очередного этапа Кубка мира по авиамодельному спорту в Смоленске, сообщается в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Латвийский этап Кубка мира по авиамодельному спорту в классах скоростных и гоночных моделей проходил в Смоленске с 20 по 22 сентября.

«В юношеском зачете, опередив победительницу первенства Европы 2019 года Светлану Суркову, первое место занял воспитанник авиамодельного кружка муниципального молодежного центра «Ровесник» Подольска Александр Клочков (руководитель Игорь Чурилин)», – говорится в сообщении.

В материале поясняется, что это уже второй выигранный Клочковым этап Кубка мира в сезоне 2019 года. В общем зачете подольский авиамоделист занял третье место.